Главный раввин России выразил надежду на возвращение евреев в Донбасс

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) помогает общинам в Донбассе, надеется на возвращение туда евреев и на открытие там ешив – духовных учебных заведений. Об этом рассказал РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.

По его словам, в основном помощь поступает в Луганск, Донецк и Мариуполь. В этих городах есть раввины, которые помогают поддерживать оставшихся там жителей, отметил Лазар.

Раввин также напомнил о героизации нацистских преступников на Украине и сравнил оправдание Холокоста c поддержкой терроризма, призвав бороться с этим. Лазар рассказал, что большое количество евреев на фоне этих событий на Украине перебрались в Израиль.

В декабре прошлого года Лазар рассказал о многолетней дружбе с Авраамом Вольфом, который является главным раввином Одессы и Юга Украины. В феврале 2025 года состоялась свадьба сына Авраама Вольфа и дочери Берла Лазара — Шолома и Ривки. Торжество прошло в Маале-Адумиме, недалеко от Иерусалима. На мероприятие были приглашены около 200 человек.

Ранее главный раввин страны рассказал о жизни евреев в России.