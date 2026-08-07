На Урале суд не принял заключения нейросети по делу о наркотиках

В Свердловской области суды двух инстанций отказались приобщать к уголовному делу о наркотиках представленные защитой выводы нейросети DeepSeek. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Так, известно, что защитник обвиняемого по делу о незаконном сбыте наркотиков подготовил в DeepSeek аналитическое заключение, которое суд первой инстанции не приобщил и не исследовал. Апелляция подтвердила правомерность этого отказа, ссылаясь на статью 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Из материалов следует, что сторона защиты использовала как аргумент факт того, масса изъятого у фигуранта вещества была мала и такое количество «технически невозможно употребить для достижения наркотического эффекта, что опровергает цель сбыта». Однако суд все равно приговорил ранее судимого гражданина к лишению свободы.

Это уже не первый подобный случай в российской судебной системе. До этого в Ростовской области медицинский вывод нейросети оказался среди материалов уголовного дела. Как сообщалось, подсудимый избил свою супругу, но утверждал, что на самом деле просто сделал жест рукой в ее сторону. Женщина получила повреждение губы, которое произошло в результате механического воздействия. Нейросеть проанализировала изображения травм и пришла к выводу, что на них видно не физическое повреждение, а герпес, кандидоз или другой воспалительный процесс. Суд посчитал доводы искусственного интеллекта несостоятельными.

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