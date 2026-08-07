Ефимов: национальный центр «Россия» строят с небольшим опережением графика

Ефимов: общее строительство национального центра «Россия» завершится к концу 2028 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Национальный центр «Россия» строится с небольшим опережением графика, несмотря на сложные инженерные условия площадки, рассказал в интервью на телеканале «Москва 24» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что с инженерной точки зрения национальный центр «Россия» является самым сложным объектом, который реализуется в Москве.

«Мы двигаемся по строго намеченному плану, даже с небольшим опережением. Мы должны завершить общее строительство к концу 2028 года и перейти к его наполнению, чтобы открытие состоялось в конце 2029 года», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что сложности возникают из-за того, что строительство идет в условиях плотной городской застройки.

«Непосредственно под площадкой проходят действующие линии и тоннели Московского метрополитена, поэтому часть работ приходится выполнять исключительно в ночное время, когда движение поездов прекращается», — отметил он.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов также подчеркнул, что специалисты применяют нестандартные инженерные решения, чтобы обеспечить безопасность и сохранить бесперебойную работу инфраструктуры столицы.