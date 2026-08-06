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Общество

Россияне сделали выбор между «денежной» и стабильной работой

ВЦИОМ: 88% россиян выбирают более стабильный, а не перспективный заработок
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян заявили, что посоветовали бы близкому человеку выбрать работу с гарантированным, стабильным заработком, а не вакансию, на которой доход может быть значительно выше, но сопряжён с неопределенностью. Об этом сообщили 88% участников соответствующего опроса, передает Общественная Служба Новостей со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Отмечается, что такого же мнения россияне придерживаются и в вопросах других решений, связанных с деньгами. Так, 87% респондентов заявили, что предпочитают получить определённую сумму денег на руки немедленно, чем вдвое больше, но с риском.

Кроме того, 77% опрошенных назвали себя осторожными людьми, и только каждый пятый респондент (20%) заявил, что не боится рисковать и действовать в условиях неопределённости. Причём мужчины чаще заявляют о готовности рисковать ради достижения цели, в то время как женщины предпочитают стабильность, безопасность и предсказуемость.

Исследование охватило 1,6 тыс. совершеннолетних жителей России.

До этого аналитики выяснили, что каждый второй россиянин отказывается от карьерного роста из-за страха потерять стабильность. Так, 48% опрошенных заявили, что не согласятся на повышение в должности, если для этого нужно отказаться от привычных льгот, корпоративных программ и других элементов соцпакета, обеспечивающих финансовую стабильность. Причём максимальный запрос на финансовую стабильность — у россиян старше 45 лет. В этой возрастной группе 63% респондентов ставят финансовое спокойствие выше карьерного роста.

Ранее сообщалось, что смена работы в России стала рискованным решением.

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