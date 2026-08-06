В Саратове подросток преследовал женщин и просил у них фото детей без одежды

Женщины из Саратова жалуются на подростка, который странно себя ведет и задает им странные вопросы. Об этом сообщает Baza.

Как рассказала одна из местных жительниц, она нередко выходит на прогулку с ребенком, который сидит в коляске. В такие моменты к ней подходит подросток на велосипеде, сначала он предлагает придержать дверь или посмотреть за ребенком, затем делает пугающие предложения.

Например, он спрашивал, есть ли у матерей фото, где их дети без одежды. Помимо этого, он просил разрешения поменять ребенку подгузник.

Родительница вместе с другими женщинами обращалась в полицию, но это якобы не возымело эффекта.

«Им объяснили, что для начала проверки необходимо, чтобы факт причинения вреда был подтвержден», – сообщается в публикации.

Мать рассказала о ситуации в соцсетях, после чего ей написали около 50 женщин. Все они также сталкивались с этим молодым человеком. По мнению некоторых пострадавших, у несовершеннолетнего могут быть психические расстройства.

Ранее житель Омска годами переписывался с девочками и надругался над ними при встречах.