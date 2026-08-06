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Общество

Пожарным пришлось спасать блогера с лишним весом, решившего подняться на гору

В Китае пришлось спасать блогера с ожирением во время восхождения на гору
Jam Press

Китайский блогер Ли Чжаньлян был спасен сотрудниками экстренных служб после того, как потерял сознание во время восхождения на гору Эмэйшань в провинции Сычуань, пишет Need to Know.

Автор мукбанг-видео, при росте около 165 см и весе 171,5 кг, решил покорить вершину в рамках кампании по снижению веса. На опубликованных кадрах видно, как он с трудом поднимается по горной тропе, используя длинные бамбуковые шесты, чтобы поддерживать живот.

Примерно за километр до вершины, на высоте около 2800 метров, блогеру стало плохо. Из-за сильного истощения и нехватки кислорода он потерял сознание. Его друзья вызвали помощь, после чего спасатели эвакуировали мужчину на носилках. Позже Лянцзы сообщил подписчикам, что чувствует себя хорошо. По его словам, он давно не занимался спортом и не рассчитал свои силы.

«Я был всего в километре от цели, но уже не мог дышать. Со мной всё в порядке. В следующем году приведу себя в форму и попробую снова»,— заявил он.

Представители национального парка призвали туристов объективно оценивать свои физические возможности перед восхождением и не подвергать себя неоправданному риску.

Ранее стало известно, почему мозг сопротивляется удержанию сброшенного веса.

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