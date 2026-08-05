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Наука

Стало известно, почему мозг сопротивляется удержанию сброшенного веса

Conversation: мозг реагирует на потерю веса как на угрозу
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Десятилетиями людям говорили, что похудение — это вопрос силы воли: меньше есть, больше двигаться. Однако современная наука показывает, что дело не в этом, объяснили исследователи. Об этом сообщает портал The Conversation.

Для древних предков человека жировые запасы были залогом выживания: слишком мало жира грозило голодом, слишком много — замедляло. За тысячелетия организм научился надежно защищать энергетические резервы с помощью сложных биологических механизмов, зашитых в мозг. Проблема в том, что в современном мире с изобилием еды и минимумом движения те же самые системы, которые раньше помогали выживать, теперь мешают худеть.

Когда человек теряет вес, организм реагирует так, будто это угроза выживанию: усиливается выработка гормонов голода, обостряется тяга к еде, а расход энергии снижается. У мозга есть мощные механизмы защиты массы тела — он способен «запоминать» тот вес, который был у человека прежде, и стремится вернуться именно к нему.

Для древних предков это означало, что после голодных времен организм мог восстановить привычный вес в более благополучный период. Но у современного человека тот же механизм означает, что мозг воспринимает любой набранный лишний вес как новую норму, которую нужно защищать. Именно поэтому так много людей набирают вес обратно после диет — и дело не в отсутствии дисциплины, а в том, что биология работает так, как задумано эволюцией.

Надежду дают препараты для снижения веса, такие как семаглутид и тирзепатид: они имитируют кишечные гормоны, которые сообщают мозгу о необходимости снизить аппетит. Однако подходят они не всем — у части людей препараты вызывают побочные эффекты, а у других не приводят к снижению веса вовсе; после отмены лечения биология нередко берет свое, и вес возвращается.

Исследователи подчеркивают, что хорошее здоровье — не то же самое, что «правильный» вес: сон, питание и физическая активность улучшают работу сердца и обмена веществ, даже если цифра на весах почти не меняется. Особое внимание ученые уделяют раннему периоду жизни — от беременности примерно до семи лет, — когда система регуляции веса ребенка особенно пластична и формируется под влиянием питания родителей.

Ранее был назван возраст, в котором начинают «уходить» мышцы.

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