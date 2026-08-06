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Общество

В США полицейские замаскировались под кусты, чтобы поймать водителей с телефонами в руках

Полицейские в США в костюме кустов ловили водителей с телефонами за рулем
Dunellen Borough Police Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Нью-Джерси полицейские устроили операцию против водителей, использующих телефоны за рулем. Для этого офицеры переоделись в костюмы, имитирующие кусты, и наблюдали за движением из придорожных зарослей, пишет Daily Star.

Операция прошла на оживленном участке дороги, где много пешеходов. Замаскированные сотрудники фиксировали автомобилистов, которые держали телефоны в руках, переписывались или отвлекались на экран во время движения.

За шесть часов полиция выписала 74 штрафа. В полиции объяснили, что выбрали необычную маскировку, чтобы эффективнее выявлять нарушения закона штата о портативных электронных устройствах за рулём.

Офицеры напомнили, что к отвлеченному вождению относится не только использование телефона, но и еда, настройка навигации, мультимедийной системы и любые другие действия, мешающие следить за дорогой.

Пользователи соцсетей положительно оценили идею и похвалили правоохранителей за креативный подход к борьбе с нарушителями.

Ранее мужчина в Бразилии вышел на улицу в костюме героя фильма ужасов и напугал людей.

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