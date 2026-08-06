Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

«Партия пенсионеров» поддержала закон о мониторинге цен на продукте по всей цепочке

Праздников: государство должно оперативно принимать меры для защиты граждан
Варвара Гертье/РИА «Новости»

«Партия пенсионеров» всецело поддерживает подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о мониторинге цен на продукты по всей цепочке, сообщил председатель партии, вице-президент общества врачей России Эрик Праздников.

Он отметил, что введенный инструмент мониторинга цен поможет выстроить экономику нормальной жизни.

«Этот инструмент позволит государству оперативно отслеживать резкие скачки цен в регионах и анализировать причины. Только на основе реальной, «полевой» аналитики возможно принятие эффективных решений для устранения сложностей и повышения качества жизни людей», — сказал он.

Праздников добавил, что прототипом инструмента контроля цен стал всероссийский мониторинговый проект партии «Индекс нормальной жизни».

«Индекс нормальной жизни» – это народный мониторинг реального качества жизни людей. С помощью разработанного нами общедоступного чат-бота жители всех регионов России присылают фотографии ценников на продукты питания, лекарства, квитанции ЖКХ, чеки», — отметил он.

По словам Праздникова, «индекс нормальной жизни» позволяет фиксировать то, что вызывает недовольство в обществе.

«За 6 месяцев реализации проекта в цифровой базе накоплено более 250 тыс. уникальных данных. Это не абстрактная статистика, а оценка того, сколько на самом деле стоит повседневная жизнь российских семей», — подчеркнул он.

Также Поздняков заявил о важности того, чтобы мониторинг не ограничился сбором данных.

«Государство должно оперативно принимать меры для защиты граждан. Партия выступает с инициативой создать и возглавить общественный совет по реализации указа президента России по мониторингу цен. И в кратчайшие сроки направит в адрес главы государства соответствующее предложение», — заключил председатель партии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!