«Партия пенсионеров» поддержала закон о мониторинге цен на продукте по всей цепочке

Праздников: государство должно оперативно принимать меры для защиты граждан

«Партия пенсионеров» всецело поддерживает подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о мониторинге цен на продукты по всей цепочке, сообщил председатель партии, вице-президент общества врачей России Эрик Праздников.

Он отметил, что введенный инструмент мониторинга цен поможет выстроить экономику нормальной жизни.

«Этот инструмент позволит государству оперативно отслеживать резкие скачки цен в регионах и анализировать причины. Только на основе реальной, «полевой» аналитики возможно принятие эффективных решений для устранения сложностей и повышения качества жизни людей», — сказал он.

Праздников добавил, что прототипом инструмента контроля цен стал всероссийский мониторинговый проект партии «Индекс нормальной жизни».

«Индекс нормальной жизни» – это народный мониторинг реального качества жизни людей. С помощью разработанного нами общедоступного чат-бота жители всех регионов России присылают фотографии ценников на продукты питания, лекарства, квитанции ЖКХ, чеки», — отметил он.

По словам Праздникова, «индекс нормальной жизни» позволяет фиксировать то, что вызывает недовольство в обществе.

«За 6 месяцев реализации проекта в цифровой базе накоплено более 250 тыс. уникальных данных. Это не абстрактная статистика, а оценка того, сколько на самом деле стоит повседневная жизнь российских семей», — подчеркнул он.

Также Поздняков заявил о важности того, чтобы мониторинг не ограничился сбором данных.

«Государство должно оперативно принимать меры для защиты граждан. Партия выступает с инициативой создать и возглавить общественный совет по реализации указа президента России по мониторингу цен. И в кратчайшие сроки направит в адрес главы государства соответствующее предложение», — заключил председатель партии.