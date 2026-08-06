Боец СВО выжил после удара молнии во время встречи с медведем

В Республике Алтай участник СВО выжил после встречи с медведем и удара молнией

Участник СВО выжил в череде опасных ситуаций, с которыми он столкнулся во время отпуска в Республике Алтай. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Дмитрий Хубезов.

Боец ехал на лошади, когда заметил, что их преследует медведь. Чтобы разобраться с хищником, он остановился около дерева и стал привязывать лошадь. В этот момент в дерево ударила молния.

Животное упало мужчине на ногу, а воротник куртки и шапка загорелись. Помимо этого, большую часть туловища парализовало. Несмотря на это, он смог выбраться из-под лошади и добрался до дороги, где его заметили люди.

«Когда полз, одной рукой перезаряжал ружье и выстрелами отгонял преследовавшего его медведя», – сообщается в публикации.

Также он «делал сам себе массаж сердца, когда оно переставало биться».

Случайные очевидцы привезли бойца в больницу. На данный момент пострадавший находится в медучреждении, ему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее россиянам рассказали о последствиях удара молнии для организма.