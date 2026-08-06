Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Боец СВО выжил после удара молнии во время встречи с медведем

В Республике Алтай участник СВО выжил после встречи с медведем и удара молнией
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

Участник СВО выжил в череде опасных ситуаций, с которыми он столкнулся во время отпуска в Республике Алтай. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Дмитрий Хубезов.

Боец ехал на лошади, когда заметил, что их преследует медведь. Чтобы разобраться с хищником, он остановился около дерева и стал привязывать лошадь. В этот момент в дерево ударила молния.

Животное упало мужчине на ногу, а воротник куртки и шапка загорелись. Помимо этого, большую часть туловища парализовало. Несмотря на это, он смог выбраться из-под лошади и добрался до дороги, где его заметили люди.

«Когда полз, одной рукой перезаряжал ружье и выстрелами отгонял преследовавшего его медведя», – сообщается в публикации.

Также он «делал сам себе массаж сердца, когда оно переставало биться».

Случайные очевидцы привезли бойца в больницу. На данный момент пострадавший находится в медучреждении, ему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее россиянам рассказали о последствиях удара молнии для организма.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 августа. Бензин «Евро-2» на заправках, прогноз ставок по ипотеке и бургеры с кишечной палочкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!