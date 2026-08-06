Житель Москвы получил 1,5 года за оправдание теракта в столице

Суд приговорил москвича к 1,5 года за оправдание теракта в метро в 2010 году

Второй Западный окружной военный суд осудил на 1,5 года жителя Москвы по обвинению в оправдании Марьям Шариповой, осуществившей теракт на станции метро «Лубянка» в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что 20-летний житель Москвы Мухаммед Алескеров в январе 2023 года оставил два комментария в Telegram, которые содержали положительную оценку Шариповой и совершенного ею преступления.

Суд постановил, что Алескеров будет заключен в исправительную колонию общего режима. Ему также запрещено в течение трех лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, в том числе в мессенджерах.

В марте 2010 года на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошло два мощных взрыва, осуществленные уроженками Дагестана Марьям Шариповой и Джанет Абдурахмановой (Абдуллаева). Эти теракты унесли жизни 40 человек.

Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ объявил о ликвидации в республике последнего террориста, прямо связанного с организацией и осуществлением терактов в Москве в 2010 году.

Ранее жителя Москвы осудили за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма.