Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В РФ предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября

ОП РФ предложила выплачивать каждому школьнику по 15 тысяч рублей к 1 сентября
fotosparrow/Shutterstock/FOTODOM

Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 000 рублей к 1 сентября каждому школьнику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника», — отметил Гриб.

Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви и всего необходимого для учебы.

Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей.

3 августа заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.

Чернышов предложил привязать размер выплаты к средней заработной плате по субъекту РФ и дифференцировать его в зависимости от возраста ребенка. Так, для учащихся 1–4-х классов выплаты составят 25% от средней зарплаты по региону, для учеников 5–9-х классов — 30%, для старшеклассников — 35%.

Ранее россиянам рассказали, сколько денег нужно на покупку качественных вещей к школе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 августа. Бензин «Евро-2» на заправках, прогноз ставок по ипотеке и бургеры с кишечной палочкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!