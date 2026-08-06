В РФ предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября

ОП РФ предложила выплачивать каждому школьнику по 15 тысяч рублей к 1 сентября

Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 000 рублей к 1 сентября каждому школьнику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника», — отметил Гриб.

Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви и всего необходимого для учебы.

Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей.

3 августа заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.

Чернышов предложил привязать размер выплаты к средней заработной плате по субъекту РФ и дифференцировать его в зависимости от возраста ребенка. Так, для учащихся 1–4-х классов выплаты составят 25% от средней зарплаты по региону, для учеников 5–9-х классов — 30%, для старшеклассников — 35%.

Ранее россиянам рассказали, сколько денег нужно на покупку качественных вещей к школе.