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Общество

Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти сетей фастфуда

Роскачество: в бургерах пяти сетей фастфуда найдена кишечная палочка
Shutterstock/FOTODOM

Роскачество проверило бургеры из 20 популярных сетей быстрого питания по 488 показателям качества и безопасности. В продукции ряда заведений выявлены серьезные нарушения санитарных норм, рассказали РИА Новости в организации.

Согласно результатам исследования, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в бургерах BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill.

Кроме того, в продукции этих сетей, а также «Бюро» и «Dostaевский», зафиксировано превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, в отдельных случаях — более чем в 15 раз. В Роскачестве отметили, что такие показатели могут свидетельствовать о нарушении температурного режима хранения продукции или недостаточной санитарной обработке оборудования.

По данным организации, бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy полностью соответствуют не только обязательным требованиям, но и повышенным стандартам Роскачества и могут претендовать на получение государственного Знака качества.

В конце 2025 года эксперты Роскачества провели исследование некоторых торговых марок икры лососевых рыб, в пяти из которых обнаружили бактерии группы кишечной палочки: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». При этом у икры производителей «МорМер» и «Горчаков» выявили превышение уровня общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).

Ранее Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в растительных котлетах.

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