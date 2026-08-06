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Общество

ЛДПР требует отмены ЕГЭ: образование становится привилегией для богатых

Слуцкий анонсировал законопроект об отмене ЕГЭ
Павел Бедняков/РИА Новости

ЛДПР планирует добиться отмены Единого государственного экзамена и перехода к государственной экзаменационной системе. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Предполагается, что система будет включать в себя разные способы оценки знаний и навыков старшеклассников.

В партии назвали острой проблемой зависимость от репетиторов. Как уточняют в ЛДПР, в 2026 году, спрос на услуги репетиторов для подготовки к Единому государственному экзамену вырос на 54%, а их стоимость по наиболее востребованным предметам — обществознанию, информатике и биологии — в этом году увеличилась на 25–30%.

ЛДПР привела оценку экспертов, согласно которой подготовка ребенка к поступлению в ведущий вуз обошлась семье более чем в один 1 млн рублей.

Как отмечают в партии, шансы выпускника на высокий балл зависят от доходов родителей, а дети из семей с разными финансовыми возможностями оказываются в неравных условиях.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью пересмотреть подготовку выпускников, и призвал отказаться от модели одного экзамена, результаты которого экзамена фактически определяют дальнейшую образовательную траекторию. Партия внесет соответствующий законопроект в Госдуму в ближайшее время

«ЕГЭ задумывался как единый и справедливый путь в вуз для любого ребенка, независимо от места его жительства и доходов семьи. Но за 25 лет своего существования экзамен превратился в отдельную индустрию, где высокий результат все чаще зависит не столько от знаний ученика, полученных за 11 лет учебы в школе, сколько от суммы, которую семья готова пожертвовать на услуги репетиторов», — заявил он.

По его мнению, старшеклассников учат не свободно мыслить и уметь применять знания на практике, а зубрить информацию, выполнять типовые задания, действуя по заученному алгоритму.

«При этом даже максимальные 300 баллов госэкзамена уже не всегда гарантируют поступление на выбранную специальность за счет бюджета, а сам экзамен пытаются дополнить новыми устными и практическими элементами», — сказал глава партии.

Слуцкий подчеркнул, что нынешняя модель перестала справляться со своей задачей и требует полноценного пересмотра.

«ЛДПР требует отменить ЕГЭ, заменив его на государственную экзаменационную систему, которая будет сочетать разные способы оценки подготовки выпускника, а вузам вернуть право проводить вступительные испытания. Школа должна давать ребенку знания и учить его думать, а не превращать последние годы обучения в бесконечное натаскивание к сдаче одного теста, от результата которого зависит вся его будущая жизнь», — сказал он.

В ЛДПР считают, что действующая модель создает огромную психологическую нагрузку на подростков, а ребенку внушают зависимость всей жизни от одного экзамена.

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