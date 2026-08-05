Семью с ребенком унесло в открытое море в Приморье

В Приморье спасли семью, унесенную в открытое море во время шторма

В Приморье спасли семью из трех человек, которую на резиновой лодке унесло в открытое море из-за резкого усиления ветра и огромных волн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел днем в бухте Триозерье. Семья с ребенком отправилась на резиновой лодке на прогулку, но внезапно ветер усилился, людей начало уносить от берега. Самостоятельно пристать к суше они уже не смогли.

На помощь выдвинулись спасатели МЧС России, им удалось быстро обнаружить лодку и доставить всех находившихся в ней людей на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого на острове Русский серфер спас отца и сына, которых отбойным течением унесло в открытое море. 20-летний молодой человек решил искупаться у мыса Вятлина. Выбраться на берег самостоятельно он не смог. На помощь ему бросился отец, он стал бороться с отбойным течением, плывя вдоль берега, но тоже не справился с волнами.

Ранее троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе.