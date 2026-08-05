Пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей, поверив, что они фальшивые

В Ульяновске пенсионер лишился 3 млн рублей, поверив, что они фальшивые

В Ульяновске 66-летний пенсионер лишился более 3 миллионов рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с пожилым мужчиной в середине июля, девушка, представившаяся сотрудницей службы доставки, сообщила пенсионеру о посылке от дочери, которая живет за границей. Мужчина продиктовал ей код из сообщения, а затем получил уведомление от якобы «Госуслуг» о взломе аккаунта.

Аферисты сообщили, что иностранные мошенники якобы оформили доверенность на его деньги, полученные от продажи квартиры. Чтобы спасти накопления, пенсионера убедили забрать их из банка и принести домой. Во время видеозвонка лжесиловик «опытным взглядом» определил, что почти все купюры фальшивые. Из 3 миллионов 150 тысяч рублей «настоящими» аферист признал только 70 тысяч. Оставшиеся 3 млн рублей пенсионер в подъезде собственного дома передал курьеру, тот выдал расписку и скрылся.

Неделю спустя пенсионер решил проверить судьбу своих накоплений, позвонил по официальному номеру ФСБ и понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве школьница отдала мошенникам ключи от квартиры и позволила украсть все накопления.