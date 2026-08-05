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Общество

Трехлетняя девочка застряла головой в игрушечной кухне и не выжила

В США ребенок застрял головой в игрушечном кухонном наборе и не выжил
Shutterstock

Во Флориде трехлетняя девочка застряла головой в игрушечном кухонном наборе в доме няни, спасти ее не смогли. Об этом сообщает ABC News.

Девочка и ее брат находились под присмотром супруга няни, который был на втором этаже дома. В какой-то момент игрушки девочки упали внутрь игрушечного кухонного гарнитура, она попыталась их достать, но застряла головой и потеряла сознание.

Когда мужчина спустился проверить детей, он обнаружил ребенка в ловушке, он попытался оказать девочке первую помощь и вызвал экстренные службы. Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии, но спасти ее не удалось. Полиция проводит расследование, официальных обвинений пока никому не предъявлено.

До этого в Таиланде трехлетняя девочка застряла и два часа просидела в стиральной машине. Чтобы помочь девочке, спасатели сняли бак целиком и аккуратно разрезали его, не причинив ребенку дополнительных травм. После этого девочку передали врачам, которые сразу оказали ей помощь и подали кислород.

Ранее восьмилетняя девочка застряла языком в электрическом триммере для ногтей.

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