Катер врезался в надувной матрас с детьми в Ленобласти

В Ленинградской области в акватории Ново-Свирского канала катер наехал на надувной матрас, на котором находились двое детей. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Волховском районе, на матрасе были двое несовершеннолетних пяти и восьми лет. В результате столкновения они получили незначительные травмы, им потребовалась помощь медиков.

По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура, на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Саратовской области пьяный судоводитель переехал 6-летнюю девочку на катере. Винт судна нанес ребенку глубокие травмы. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Судоводитель утверждал, что не заметил девочку, так как она якобы нырнула под воду. Похожий инцидент произошел в акватории воронежского водохранилища. 11-летний школьник катался на сапах вместе с дедушкой и решил поплавать. Водитель катера не заметил мальчика и переехал его. Очевидцы вытащили мальчика на берег, но спасти не смогли

Ранее катер с туристами перевернулся на Байкале.