В Казани подростки изрисовали церковь и попали под суд

В Татарстане подростки изрисовали стены храма и предстанут перед судом

В Татарстане за вандализм будут судить двух подростков, которые нанесли граффити на стены православного храма. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным портала «Татар-Информ», вечером 31 мая 2026 года подростки с помощью аэрозольных баллончиков нанесли граффити на стену храма на улице Кремлевской. Как выяснило следствие, действовали они по предварительному сговору.

Действия хулиганов попали на записи камер видеонаблюдения. Подростков задержали, было возбуждено уголовное дело о вандализме. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения обвиняемым может грозить по три года колонии.

До этого житель Чувашии попытался потушить Вечный огонь на площади Победы в Ядрине, чем, как считают правоохранители, публично оскорбил память защитников Отечества. Происшествие попало на видео, а подозреваемого задержали на месте. Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в Новосибирской области подростки подожгли венки на мемориале у Вечного огня.