В Петербурге иностранец пытался изнасиловать двух женщин в подъезде дома

В Петербурге арестовали иностранца, который напал на двух женщин в одном из домов на проспекте Энергетиков. Об этом сообщает 78.ru.

Первый инцидент произошел 14 июля, обвиняемый пристал к 19-летней девушке, он схватил ее за талию и прикоснулся к оголенным частям тела. Потерпевшей удалось вырваться и убежать. 1 августа мужчина в квартире того же дома затащил в помещение 56-летнюю женщину и закрыл дверь на ключ. Он пытался поцеловать ее и уложить на диван. Женщине удалось найти ключ, открыть дверь и выбежать.

Задержали подозреваемого 3 августа. Свою вину он не признал. В суде следствие настаивало на аресте, указывая, что иностранец может скрыться за границу или оказать давление на потерпевших. Сами женщины тоже просили заключить его под стражу, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Суд удовлетворил ходатайство и отправил обвиняемого в СИЗО до 2 октября.

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