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Общество

Выпускнику казачьего кадетского корпуса Остапенко присвоили звание Героя России посмертно

«Всероссийское казачье общество» рассказало о подвиге казака Евгения Остапенко
Алексей Майшев/РИА Новости

«Всероссийское казачье общество» (ВсКО) рассказало о подвиге военного Евгения Остапенко с позывным «Бардак». Историю бойца рассказали в Telegram-канале организации.

Отмечается, что кубанский казак успешно окончил Тимашевский казачий кадетский корпус. В должности санитара-разведчика он получил звание гвардии ефрейтора. Мужчина отправился в зону специальной военной операции.

В ВсКО уточнили, что в сентябре 2024 года на территории города Красногоровка разведывательная группа Евгения Остапенко получила задачу занять опорный пункт противника.

«Скрытно приблизившись к позициям врага, казак открыл огонь из АК-12, уничтожил шестерых боевиков, после чего сопротивление противника было подавлено», — говорится в сообщении.

Кроме того, на следующий день противник попытался зайти в тыл российских подразделений. Отмечается, что Остапенко первым обнаружил угрозу. В ходе ожесточенного боя он получил тяжелые ранения в ходе, но превозмогая боль боец продолжил передачу точных координат минометному расчету. Военный руководил действиями своей подгруппы.

«Благодаря его мужеству и самообладанию удалось сохранить жизни бойцов и вывести их под артиллерийским и минометным огнем противника в безопасный район», — уточнили в ВсКО.

Отступление прошло под плотным артиллерийским и минометным огнем противника. Евгений Остапенко скончался от полученных ранений. Казаку присвоили звание Героя России посмертно.

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