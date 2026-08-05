Пьяный пенсионер гонялся с ножом за детьми в Иркутске

В Иркутске задержали 61-летнего местного жителя, который с ножом в руках бегал за школьницами во дворе и подъезде дома. Об этом сообщает Ircity.

Инцидент произошел 4 августа. В соцсетях появились сообщения о неадекватном мужчине, который с ножом преследовал троих несовершеннолетних девочек. Подросткам удалось забежать в квартиру одной из них, дебошир бил клинком в дверь и кричал. Затем он вышел на балкон своей квартиры и продолжил словесную перепалку.

Полицейские установили личность хулигана, им оказался житель улицы Советской. По предварительным данным, мужчина был пьян. В полиции он рассказал, что сначала его «послали подальше» в собственном доме, а после он спустился во двор, где началась словесная перепалка. Когда у подъезда собралась толпа, а у дверей стояли дети, пенсионер в порыве гнева схватил нож и стал их разгонять.

Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и принес извинения родителям школьниц и всем жителям Иркутска.

Ранее на Урале пьяный мужчина угрожал подросткам пистолетом и загнал их в реку.