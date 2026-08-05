Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал «Яблоко»

Сергей Миронов призвал Минюст оценить действия партии «Яблоко»
Илья Питалев/РИА Новости

Партия «Яблоко» в очередной раз пытается пройти в Госдуму, несмотря на то, что ее представители много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он напомнил о событиях 2022 года, когда депутаты его партии единогласным голосованием поддержали проведение СВО, тогда как представители «Яблока» в официальном заявлении назвали спецоперацию «тягчайшим преступлением».

«Может быть, после многочисленных преступлений режима на Украине у яблочников наступило прозрение, и они поменяли позицию? Нет. На заседании ЦИК представитель партии сказал, что голосовать за «Яблоко» – «это возможность проголосовать за мир, прекращение огня и недопущение ядерной войны». Очевидно, что обещанный мир возможен только путем сдачи коллективному Западу нашей страны», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, все свои годы партия «Яблоко» последовательно сдавала и продавала Родину Западу, продолжает это и сейчас. Он отметил, что партия на протяжении многих лет публично поддерживает позиции иноагентов по самым разным вопросам.

«В декабре главу «Яблока» привлекли к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Итог: в Госдуму идет партия, которая открыто выступает против СВО, обещает заключить позорный для страны мир, поддерживает иноагентов. И это на пятый год войны, когда наши ребята и мирные граждане гибнут от рук преступного киевского режима», — подчеркнул Миронов.

В своем обращении глава «Справедливой России» призвал Минюст, Генпрокуратуру внимательно оценить действия партии «Яблоко» и ее лидеров.

«Не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях», — заявил он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!