Глава «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал «Яблоко»

Партия «Яблоко» в очередной раз пытается пройти в Госдуму, несмотря на то, что ее представители много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он напомнил о событиях 2022 года, когда депутаты его партии единогласным голосованием поддержали проведение СВО, тогда как представители «Яблока» в официальном заявлении назвали спецоперацию «тягчайшим преступлением».

«Может быть, после многочисленных преступлений режима на Украине у яблочников наступило прозрение, и они поменяли позицию? Нет. На заседании ЦИК представитель партии сказал, что голосовать за «Яблоко» – «это возможность проголосовать за мир, прекращение огня и недопущение ядерной войны». Очевидно, что обещанный мир возможен только путем сдачи коллективному Западу нашей страны», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, все свои годы партия «Яблоко» последовательно сдавала и продавала Родину Западу, продолжает это и сейчас. Он отметил, что партия на протяжении многих лет публично поддерживает позиции иноагентов по самым разным вопросам.

«В декабре главу «Яблока» привлекли к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Итог: в Госдуму идет партия, которая открыто выступает против СВО, обещает заключить позорный для страны мир, поддерживает иноагентов. И это на пятый год войны, когда наши ребята и мирные граждане гибнут от рук преступного киевского режима», — подчеркнул Миронов.

В своем обращении глава «Справедливой России» призвал Минюст, Генпрокуратуру внимательно оценить действия партии «Яблоко» и ее лидеров.

«Не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях», — заявил он.