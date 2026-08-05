Назван самый популярный фастфуд у россиян в 2026 году

Зумеры выбирают пиццу и молочные коктейли, а миллениалы — бургеры и газировку

В России зумеры выбирают пиццу и молочные коктейли, а миллениалы остаются верны классическим бургерам и сладкой газировке. К таким выводам пришли аналитики финтех-компании ЮMoney в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, большинство опрошенных (48%) позволяют себе фастфуд лишь иногда, 32% — редко, 15% — постоянно, а 5% полностью исключили его из рациона.

В рейтинге популярных сетей лидирует «Вкусно — и точка» (29%), на втором месте «Додо Пицца» (19%), на третьем — «Бургер Кинг» (16%). ROSTIC'S выбирают 14%, Subway — 6%, «Теремок» — 3%.

Разница поколений проявляется ярко: миллениалы демонстрируют лояльность к брендам юности — 32% выбирают «Вкусно — и точка», 19% — ROSTIC'S. Зумеры отдают предпочтение «Додо Пицце» (25%), а «Вкусно — и точка» у них на втором месте (21%).

Среди популярных позиций — картошка фри (35%), бургеры (29%), куриные закуски (22%), пицца (16%). Миллениалы в 19% случаев запивают бургер сладкой газировкой, а зумеры чаще выбирают картошку фри и милкшейки.

«За первую половину лета оплата из ресторанов быстрого питания выросла на 7%, оборот увеличился на 15%, а средний чек достиг 2 572 рублей», — отметила руководитель направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney Наталья Лапшина.

При встречах в большой компании заказы делятся поровну: по 30% выбирают бургеры и пиццу. Пицца — выбор зумеров, а бургеры — миллениалов. Куриные закуски берут в 20% случаев, роллы — в 15%, шаурму — в 10%.

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