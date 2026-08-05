Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Названы продукты, которые сильнее всего портят внешность

Врач Самойлова: частый виновник ухудшения внешности — избыток соли
Shutterstock

Питание напрямую отражается не только на состоянии внутренних органов, но и на внешнем виде человека. Некоторые продукты при регулярном употреблении могут ускорять процессы старения кожи, усиливать воспаление, провоцировать отеки и ухудшать состояние волос. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Наталья Самойлова.

Как отметила врач, речь идет не о разовом употреблении, а о привычках, которые сохраняются месяцами и годами.

«В первую очередь стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Избыток сладостей, выпечки, сладких напитков и десертов способствует процессу гликации — взаимодействию сахаров с белками кожи. В результате повреждаются коллаген и эластин, отвечающие за упругость и эластичность. Кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины, ухудшается цвет лица», — рассказала Самойлова.

Не менее негативное влияние, по ее словам, оказывают продукты с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров. Регулярное употребление фастфуда, промышленной выпечки, чипсов и жареных блюд усиливает воспалительные процессы в организме и может ухудшать течение акне, а также негативно сказываться на состоянии сосудов и кожи.

«Еще один частый виновник ухудшения внешности — избыток соли. Колбасы, копчености, соленые снеки, маринады, готовые соусы и полуфабрикаты способствуют задержке жидкости. В результате появляются отеки, особенно в области лица и век, а кожа выглядит менее свежей», — добавила косметолог.

Отдельное внимание врач уделила алкоголю, который способствует обезвоживанию, нарушает микроциркуляцию, ухудшает восстановление тканей и может усиливать покраснение кожи. При регулярном употреблении кожа становится более сухой, тусклой и менее эластичной.

«Негативно на внешности может отражаться и чрезмерное употребление сладких газированных напитков. Помимо большого количества сахара, они практически не содержат полезных веществ, а избыток простых углеводов способствует набору массы тела и ухудшению состояния кожи», — продолжила врач.

Также специалист отметила вред продуктов с высоким гликемическим индексом — белого хлеба, сдобной выпечки, сладких хлопьев, некоторых видов фастфуда. Они вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови, что может усиливать выработку кожного сала и повышать вероятность появления воспалительных элементов.

При этом, как подчеркнула Самойлова, не существует одного продукта, который моментально «испортит» внешность. Гораздо важнее общий характер питания.

Ранее был назван главный враг при похудении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!