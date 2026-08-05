Названы продукты, которые сильнее всего портят внешность

Питание напрямую отражается не только на состоянии внутренних органов, но и на внешнем виде человека. Некоторые продукты при регулярном употреблении могут ускорять процессы старения кожи, усиливать воспаление, провоцировать отеки и ухудшать состояние волос. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Наталья Самойлова.

Как отметила врач, речь идет не о разовом употреблении, а о привычках, которые сохраняются месяцами и годами.

«В первую очередь стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Избыток сладостей, выпечки, сладких напитков и десертов способствует процессу гликации — взаимодействию сахаров с белками кожи. В результате повреждаются коллаген и эластин, отвечающие за упругость и эластичность. Кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины, ухудшается цвет лица», — рассказала Самойлова.

Не менее негативное влияние, по ее словам, оказывают продукты с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров. Регулярное употребление фастфуда, промышленной выпечки, чипсов и жареных блюд усиливает воспалительные процессы в организме и может ухудшать течение акне, а также негативно сказываться на состоянии сосудов и кожи.

«Еще один частый виновник ухудшения внешности — избыток соли. Колбасы, копчености, соленые снеки, маринады, готовые соусы и полуфабрикаты способствуют задержке жидкости. В результате появляются отеки, особенно в области лица и век, а кожа выглядит менее свежей», — добавила косметолог.

Отдельное внимание врач уделила алкоголю, который способствует обезвоживанию, нарушает микроциркуляцию, ухудшает восстановление тканей и может усиливать покраснение кожи. При регулярном употреблении кожа становится более сухой, тусклой и менее эластичной.

«Негативно на внешности может отражаться и чрезмерное употребление сладких газированных напитков. Помимо большого количества сахара, они практически не содержат полезных веществ, а избыток простых углеводов способствует набору массы тела и ухудшению состояния кожи», — продолжила врач.

Также специалист отметила вред продуктов с высоким гликемическим индексом — белого хлеба, сдобной выпечки, сладких хлопьев, некоторых видов фастфуда. Они вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови, что может усиливать выработку кожного сала и повышать вероятность появления воспалительных элементов.

При этом, как подчеркнула Самойлова, не существует одного продукта, который моментально «испортит» внешность. Гораздо важнее общий характер питания.

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