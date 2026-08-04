Назван главный враг при похудении

Спрос на аппаратную косметологию, инъекции и моделирующие обертывания бьет все рекорды: бьюти-индустрия активно обещает «минус три сантиметра за сеанс». Однако за растущей популярностью таких услуг скрываются не только маркетинговые уловки, но и серьезные угрозы для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург Михаил Воронов.

По словам эксперта, главный враг любого человека в процессе снижения веса — это иллюзия, что пассивные процедуры способны заставить организм «сжигать» жир. Почему люди верят этим методам? Потому что визуальный эффект действительно есть: сразу после сеанса сантиметровая лента показывает заветный минус.

«Однако работает это не так, как заявляют в рекламе. При обертываниях с «парниковым эффектом» или аппаратном массаже происходит банальное механическое сжатие тканей и выгон лишней жидкости (лимфодренаж). Сантиметры уходят не за счет расщепления жировых клеток, а за счет обезвоживания конкретной зоны. Чтобы удержать этот временный эффект, салоны агрессивно «сажают» клиентов на полноценные курсы из 10–15 процедур, ценник на которые легко доходит до сотен тысяч рублей. Как только курс заканчивается и водный баланс восстанавливается, килограммы и объемы возвращаются на свое место», — объяснил он.

При этом желание получить «все и сразу» часто оборачивается не просто потерей бюджета, но и прямой угрозой для жизни и здоровья. Некоторые агрессивные методики физиологически основаны на локальном разрушении тканей. К примеру, криолиполиз воздействует экстремальным холодом и фактически провоцирует апоптоз — контролируемую гибель жировых клеток. В руках профессионала это инструмент для работы с небольшими зонами, но при ошибках в настройках оборудования или игнорировании анатомии человек получает отмирание тканей (некроз), глубокие обморожения кожи и тяжелые фиброзные рубцы.

Подобные процедурные комплексы массово перетекли из специализированных клиник в обычные салоны красоты и студии эстетики, не имеющие медицинской лицензии. За аппаратами — а нередко и за их несертифицированными аналогами — часто стоят мастера без высшего медицинского образования, ограничившиеся краткими курсами. Отсутствие врачебной квалификации, неспособность распознать противопоказания и неграмотная работа с аппаратами превращают дорогую процедуру в опасный эксперимент.

В качестве главной рекомендации врач призывает четко разделять эстетический уход за кожей и реальную работу с формой тела.

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