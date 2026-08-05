Двое иностранцев пытали знакомого кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей

В Петербурге задержали двух иностранцев по подозрению в расправе со знакомым, потерпевшего облили кипятком, он не выжил. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире на проспекте Ветеранов. Обвиняемый требовали у потерпевшего вернуть 30 тысяч рублей долга. Мужчину жестоко избили и облили кипятком, он не выжил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Тверской области мужчина забил приятеля табуретом. Двое мужчин распивали спиртные напитки, в какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин схватил табурет с металлическими ножками и несколько раз ударил гостя. Травмы оказались тяжелыми, спасти избитого не удалось.

Ранее российский пенсионер расправился со знакомым и закопал его во дворе.