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Общество

В Подмосковье врач достали из желудка ребенка богиню богатства

В Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего амулет
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля спасли мальчика, случайно проглотившего тайский амулет. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Юного пациента экстренно доставили в клинику после того, как во время игры он проглотил небольшую металлическую фигурку. Родители сразу заметили произошедшее и вызвали скорую помощь.

Медики сделали рентгеновский снимок и обнаружили инородное тело в области желудка, было принято решение о проведении эндоскопической операции. С помощью специальной петли аккуратно, без единого разреза, извлекли фигурку богини благополучия. Вся манипуляция заняла около пяти минут и прошла без осложнений. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого в Сургуте годовалый ребенок проглотил 32 магнита, которые притянулись друг к другу через стенки кишечника, образовав восемь перфораций. Через эти разрывы содержимое кишечника попало в брюшную полость, вызвав сильное воспаление. Специалисты извлекли из кишечника все шарики диаметром около пяти мм и ушили повреждения.

Ранее в Саратове двухлетний мальчик впал в кому из-за кости в бронхах.

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