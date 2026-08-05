Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Германии работник аэропорта перехватил руками беспилотник с СВУ

Bild: в Лейпциге сотрудник аэропорта поймал руками дрон со взрывчаткой
Shutterstock

Работник аэропорта в германском Лейпциге вручную перехватил низко летящий беспилотник, оснащенный самодельной взрывчаткой. Об этом пишет газета Bild.

В материале отмечается, что инцидент произошел 4 августа в 23:42 по местному времени. Сотрудник наземной службы гавани увидел низколетящий аппарат на летном поле и, схватив его руками, опустил на землю, не предполагая, что БПЛА может нести взрывчатку. Через 11 минут после этого к мужчине прибыли сотрудники федеральной полиции. Дело передано в генпрокуратуру Дрездена и земельное ведомство по уголовным делам Саксонии.

До этого газета сообщила, что на расстоянии шести километров от аэропорта Лейпциг/Галле грузовой самолет столкнулся с неизвестным объектом на высоте 400 метров. Также, по данным издания, на летном поле авиагавани рядом с украинским воздушным судном обнаружили дрон с небольшим пакетом и взрывателем.

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!