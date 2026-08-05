В Германии работник аэропорта перехватил руками беспилотник с СВУ

Работник аэропорта в германском Лейпциге вручную перехватил низко летящий беспилотник, оснащенный самодельной взрывчаткой. Об этом пишет газета Bild.

В материале отмечается, что инцидент произошел 4 августа в 23:42 по местному времени. Сотрудник наземной службы гавани увидел низколетящий аппарат на летном поле и, схватив его руками, опустил на землю, не предполагая, что БПЛА может нести взрывчатку. Через 11 минут после этого к мужчине прибыли сотрудники федеральной полиции. Дело передано в генпрокуратуру Дрездена и земельное ведомство по уголовным делам Саксонии.

До этого газета сообщила, что на расстоянии шести километров от аэропорта Лейпциг/Галле грузовой самолет столкнулся с неизвестным объектом на высоте 400 метров. Также, по данным издания, на летном поле авиагавани рядом с украинским воздушным судном обнаружили дрон с небольшим пакетом и взрывателем.

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