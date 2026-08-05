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Общество

Пенсионерка, устроившая пожар в проданной квартире, спланировала поджог заранее

Mash: в Москве пенсионерка спланировала поджог, чтобы не отдавать квартиру
Суды общей юрисдикции города Москвы/Нино Цитлидзе

Пенсионерка из Москвы, которая отказалась передавать квартиру покупателю по «схеме Долиной», могла спланировать поджог заранее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, 68-летняя москвичка подготовилась к визиту приставов, которые должны были выселить ее из квартиры и заранее облила помещение горючей жидкостью. После прихода сотрудников, она отлучилась в другую комнату и подожгла помещение. Пристав попытался спасти женщину и получил ожоги.

По словам покупательницы квартиры, пламя случайно зацепило бывшую хозяйку. Пожилая поджигательница госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию, ей может грозить реальный срок заключения.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. За несколько лет до этого под влиянием мошенников пенсионерка продала жилье за 9,5 миллионов рублей, после чего передала им все деньги и переезжать отказалась.

Ранее врач из Петербурга продала 4 квартиры по «схеме Долиной» и потребовала их назад.

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