Переход ЕС на продление санкций раз в год назвали опасным

Массовое продление индивидуальных санкций ЕС против России раз в 12 месяцев вместо текущих 6 месяцев может вступить в противоречие с Европейской конвенцией по правам человека, пишет почетный международный президент Ассоциации европейских журналистов (AEJ) Афанасиос Папандропулос в колонке The Brussels Times. Он также считает, что это повысит юридические риски для стран ЕС.

Принятый ЕС 21-й пакет санкций против России никогда еще не был таким перегруженным, уверен Папандропулос. По его мнению, обсуждающаяся сейчас в ЕС идея продлить срок пересмотра персональных санкций с шести месяцев до одного года, удлиняет период, в течение которого необоснованная запись может сохраняться без обязательной повторной проверки.

И в этой ситуации «режим санкций может столкнуться с чем-то более серьезным, чем меморандум службы юрисконсульта Совета ЕС, - с Европейской конвенцией о защите прав человека», — сказал Папандропулос.

Он напомнил, что в 2002 году Европейский суд по правам человека рассматривал вопрос об ответственности государств-членов ЕС за межправительственные меры, которые приняли в рамках общей внешней политики и политики безопасности.

По его словам, каждую страну, которая приняла решение о продлении индивидуальных санкций, могут потом призвать к ответу.

«Риск заключается в том, что правительствам всех 27 государств может быть предложено продлить включение в списки, обоснование которых будет затруднительным, к тому же в условиях, не позволяющих обеспечить тот уровень тщательной проверки, который требуют такие меры», — отметил эксперт.

Он добавил, что «система не может позволить себе опираться на неопределенность, которой можно избежать».

«Каждый перенос сроков, проведенный в условиях чрезмерной спешки, каждый консенсус, достигнутый под политическим давлением, и каждый листинг, продолжающийся после истечения срока действия доказательной базы, дают повод для беспокойства юристам, готовящимся бросить вызов режиму», — заключил он и призвал «исключить из списков тех, включение кого, по мнению Совета, больше невозможно обосновать».