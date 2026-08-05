Россиянам рассказали, какие водные виды фитнеса стоит попробовать этим летом

Летом можно попробовать заняться аквааэробикой, сап-йогой, аквациклом или гидрострейчингом — эти форматы укрепляют мышцы без ударной нагрузки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Лето традиционно становится сезоном, когда тренировки логично переносятся в воду, и в этом году список форматов заметно расширился. Аквааэробика давно перестала быть занятием только для тех, кто восстанавливается после травм, сейчас в бассейнах и на открытых водоемах все чаще встречаются интенсивные интервальные программы с элементами бокса и функционального тренинга. Сопротивление воды в 12 раз выше, чем у воздуха, поэтому даже медленные движения дают ощутимую нагрузку на мышцы, а суставы при этом почти не страдают от ударной нагрузки, характерной для бега или прыжков на асфальте», — отметил Халимов.

Он также обратил внимание на аквацикл, занятие на велотренажере, погруженном в воду по пояс или по грудь. По словам эксперта, педалирование против сопротивления воды укрепляет мышцы ног и одновременно охлаждает тело, поэтому переносится легче, чем обычная велотренировка в жару. В крупных городах такие занятия появляются в фитнес-клубах с бассейнами, а летом их часто выносят в открытые водоемы.

«Сап-йога тоже набирает популярность, хотя формат требует определенной подготовки. Асаны выполняются на доске, которая покачивается на воде, из-за чего мышцы кора работают почти без остановки, удерживая равновесие. Новичкам стоит начинать с базовых поз и обязательно заниматься под присмотром инструктора, поскольку падения с доски случаются регулярно, особенно в первые тренировки. Плавание с моноластой — еще один формат, который стоит попробовать хотя бы раз. Оно задействует мышцы спины, пресса и бедер иначе, чем классический кроль или брасс, поскольку ноги двигаются волнообразно, как у дельфина. Такая техника развивает координацию и заметно повышает выносливость, но требует предварительной консультации с тренером, поскольку нагрузка на поясницу выше обычной», — предупредил Халимов.

Полезен и гидрострейчинг — растяжка в теплой воде. Мышцы в воде разогреваются быстрее, амплитуда движений увеличивается, поэтому растяжка проходит менее болезненно, чем на суше. Такой формат хорошо подходит тем, кто восстанавливается после нагрузок или просто хочет мягко проработать подвижность суставов без риска перетянуть связки.

«Перед тем как выбрать конкретный формат, стоит учитывать состояние здоровья и уровень подготовки, а также убедиться, что занятия проводит сертифицированный инструктор, особенно если речь идет об открытой воде», — заключил Халимов.

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