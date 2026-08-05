С московского аэропорта сняли временные ограничения

С московского аэропорта Домодедово сняты все ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

«Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации от 14:27 по московскому времени.

Меры были введены для обеспечения безопасности.

На отправления рейсов по согласованию аэропорт Домодедово перешел в 13:30 по мск. Из-за этого было скорректировано расписание. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Также Росавиация проинформировала, что в 14:41 Жуковский перешел «на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами» в связи с ограничениями в воздушном пространстве авиагавани.

Ранее на территории Подмосковья объявили беспилотную опасность.