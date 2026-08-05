В Самаре суд вынес приговор иноагенту Светлане Ладе-Русь Пеуновой

В Самаре суд вынес очередной приговор в отношении иноагента Светланы Лады-Русь Пеуновой. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

Ей назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

В сообщении ведомства отмечается, что приговор был назначен «с учетом мнения прокурора» и «по совокупности преступлений».

По версии обвинения, Пеунова после включения ее в реестр иностранных агентов, дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ и продолжала публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки. Кроме того, в 2024 и 2025 годах обвиняемая не предоставила в Минюст РФ отчет о деятельности иноагента в интернете.

Светлана Лада-Русь (признана в РФ иностранным агентом) Пеунова известна тем, что основала Центр народной медицины в Самаре и организовывала у себя дома собрания, на которых проводила обязательные обряды, убеждала последователей в том, что может спасти их от нападения рептилоидов, и требовала передачи ей сбережений и документов на квартиры и автомобили. Женщина находится в международном розыске и заочно арестована в РФ.

Ранее сына иноагента Светланы Лады-Русь Пеуновой приговорили к 17 годам тюрьмы за производство наркотиков.