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Общество

На видео попали капибары, пришедшие в заксобрание в Бразилии

В Бразилии капибары пришли в заксобрание и попали на видео

В бразильском штате Мату-Гросу группа капибар неожиданно посетила здание законодательного собрания, удивив депутатов и сотрудников перед началом заседания, пишет AP News.

Инцидент произошел в городе Куяба 30 июля. Несколько крупнейших в мире грызунов спокойно вошли через главный вход в здание парламента, расположенное рядом с природным парком.

Сотрудница законодательного собрания Найара Буэно сняла необычный визит на видео и попыталась вернуть животных обратно в парк.

«Они часто сюда приходят, поэтому мы уже привыкли к таким гостям», — рассказала она.

Капибары — полуводные животные, обитающие в Южной Америке. Они живут возле рек, озер и болот, ведут спокойный образ жизни и могут весить до 80 килограммов, отмечают эксперты.

Несмотря на неожиданное появление, животные никому не помешали и не причинили никакого ущерба зданию парламента. Необычные посетители вскоре вернулись обратно в парк.

Ранее в Британии полицейские и служебные собаки разыскивали сбежавшую из зоопарка капибару.

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