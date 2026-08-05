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Общество

Аксенов назвал число пострадавших после ночной атаки на Крым

Аксенов: один человек пострадал, один не выжил после ночного удара ВСУ по Крыму
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ночь на 5 августа Крым подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Макс» сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

В результате налета один мирный житель не выжил, еще один человек получил ранения.

По данным министерства обороны России, в ночь на 5 августа над территорией страны сбили 475 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе атаку отразили в Татарстане. Несколько беспилотников сбили в столичном регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского, Черного морей. Остальные дроны были ликвидированы в Липецкой, Белгородской, Рязанской, Ульяновской, Курской, Тульской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Калужской и Саратовской областях.

Как рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в регионе перехватили 107 летательных аппаратов. Один из дронов упал на сортировочный центр Wildberries, вследствие чего на объекте начался пожар. Пострадал один человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома и предприятия.

Ранее Собянин рассказал о работе над усилением системы ПВО в Москве.

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