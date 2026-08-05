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Общество

Стало известно, какую кухню предпочитают москвичи в доставке

«Купер»: москвичи чаще всего заказывают японскую и грузинскую кухню
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Москвичи чаще всего заказывают японскую и грузинскую кухню, самыми популярными позициями в доставке еды во всех районах столицы оказались роллы, хинкали и хачапури. Это показало исследование «Купера», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

На блюда японской кухни приходится от 18% до 29% заказов в зависимости от округа, самой популярной позицией являются роллы «Филадельфия». Доля грузинской кухни составила от 10% до 16% заказов, лидерами стали хинкали с говядиной и хачапури по-аджарски. Помимо этого, 6-9% заказов пришлось на итальянскую и европейскую кухни. Предпочтения жителей разных округов отличаются.

«Самую необычную структуру спроса показал Зеленоград. Здесь в числе популярных блюд оказались крем-суп с лесными грибами, датский хот-дог, салат «Цезарь» с курицей, сырный рамен, вок и куриные крылышки. Кроме того, жители округа чаще интересуются американской, французской и индийской кухнями», — отметили в сообщении.

Аналитики также установили, что среди готовой еды лидером во всех округах Москвы остается русская кухня (от 36% до 46% заказов), самыми популярными стали салаты, супы и горячее.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что употребление готовой еды, заказанной через доставку, может негативно отразиться на здоровье в только в некоторых случаях. По словам специалиста, сам по себе заказ готовой еды не спровоцирует проблем со здоровьем. Порой покупать свежие и разнообразные блюда полезнее, чем питаться однообразной домашней пищей, как делают некоторые россияне.

Ранее сообщалось, что «поныть» курьеру стало официальной услугой в России.

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