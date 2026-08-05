Киевлян после крупных пожаров призвали закрыть окна и не выходить на улицы

Задымление и превышение концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировали в Киеве после ночных пожаров, жителей попросили плотно закрыть окна и не выходить на улицы. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Причиной ухудшения состояния воздуха названы масштабные пожары, аномальная жара и слабый ветер.

5 августа в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

Life.ru со ссылкой на SHOT сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, выпустив свыше 30 ракет, а также реактивные беспилотники «Герань».

Власти Киева сообщили в Telegram-каналах, что на складах в Киево-Святошинском и Деснянском районах столицы произошли возгорания. Предварительно, целями были транспортно-логистический комплекс «Чайка», а в Броварах атаке подверглась промышленная зона.

Ранее Минобороны РФ прокомментировало ночные удары ВС РФ по объектам в Киеве и области.