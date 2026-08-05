В Подмосковье прошли соревнования по вертолетным гонкам

Экипаж Бараева и Захарова победил на соревнованиях по вертолетным гонкам в Подмосковье

Экипаж Андрея Бараева и Дмитрия Захарова стал победителем соревнований по вертолетным гонкам на скорость и точность за Кубок Валерия Смирнова, которые прошли в Орехово-Зуево, сообщает Telegram-канал «Экипаж».

Второе место занял экипаж Максима Сотникова и Николая Родионова, а третьими стали Екатерина Кривицкая и Диана Риязова.

В рамках соревнований два экипажа одновременно проходили одинаковые трассы, на которых пилоты должны были провести закрепленный на тросе груз через специальные ворота, а затем опустить его в наземные мишени. Во время гонки пилоты не видели груз, поэтому они управляли вертолетом по командам второго члена экипажа.

Кроме того, в рамках шоу телеведущий Александр Мясников и атлет Виталий подтягивались на лыже вертолета. Всего за 50 секунд Мясников выполнил 10 подтягиваний, а профессиональный атлет – 31.

Также в рамках шоу 5 гостей выиграли сертификаты на полеты.