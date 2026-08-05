Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Подмосковье прошли соревнования по вертолетным гонкам

Экипаж Бараева и Захарова победил на соревнованиях по вертолетным гонкам в Подмосковье
Спортивно-вертолетное шоу

Экипаж Андрея Бараева и Дмитрия Захарова стал победителем соревнований по вертолетным гонкам на скорость и точность за Кубок Валерия Смирнова, которые прошли в Орехово-Зуево, сообщает Telegram-канал «Экипаж».

Второе место занял экипаж Максима Сотникова и Николая Родионова, а третьими стали Екатерина Кривицкая и Диана Риязова.

В рамках соревнований два экипажа одновременно проходили одинаковые трассы, на которых пилоты должны были провести закрепленный на тросе груз через специальные ворота, а затем опустить его в наземные мишени. Во время гонки пилоты не видели груз, поэтому они управляли вертолетом по командам второго члена экипажа.

Кроме того, в рамках шоу телеведущий Александр Мясников и атлет Виталий подтягивались на лыже вертолета. Всего за 50 секунд Мясников выполнил 10 подтягиваний, а профессиональный атлет – 31.

Также в рамках шоу 5 гостей выиграли сертификаты на полеты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!