Франция несколько лет не выдает визу российскому дипломату

Генконсул: Франция 3 года не дает визу дипломату РФ для работы в генконсульстве

Франция уже на протяжении трех лет не выдает визу российскому дипломату, который должен начать работу в генконсульстве в Марселе. Об этом РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, всего визы ожидают четыре сотрудника для выезда в командировку.

«Один из них — дипломат, трое — технические сотрудники. Дипломат, консул-советник, ожидает визу уже три года», — сказал Оранский.

До этого в АТОР заявили, что отсутствие в загранпаспорте штампов о пересечении границ Шенгенской зоны может стать серьезной проблемой при обращении за новой визой. После запуска автоматизированной системы въезда-выезда Entry/Exit System (EES), которая фиксирует перемещения путешественников из стран за пределами Евросоюза в цифровом формате, пограничники перестали ставить штампы. Иногда туристам приходится доказывать, что они соблюдали визовый режим и своевременно покинули Европейский союз.

Ранее сообщалось, что для россиян изменились правила подачи документов на шенгенскую визу.