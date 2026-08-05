Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Франция несколько лет не выдает визу российскому дипломату

Генконсул: Франция 3 года не дает визу дипломату РФ для работы в генконсульстве
Shutterstock

Франция уже на протяжении трех лет не выдает визу российскому дипломату, который должен начать работу в генконсульстве в Марселе. Об этом РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, всего визы ожидают четыре сотрудника для выезда в командировку.

«Один из них — дипломат, трое — технические сотрудники. Дипломат, консул-советник, ожидает визу уже три года», — сказал Оранский.

До этого в АТОР заявили, что отсутствие в загранпаспорте штампов о пересечении границ Шенгенской зоны может стать серьезной проблемой при обращении за новой визой. После запуска автоматизированной системы въезда-выезда Entry/Exit System (EES), которая фиксирует перемещения путешественников из стран за пределами Евросоюза в цифровом формате, пограничники перестали ставить штампы. Иногда туристам приходится доказывать, что они соблюдали визовый режим и своевременно покинули Европейский союз.

Ранее сообщалось, что для россиян изменились правила подачи документов на шенгенскую визу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!