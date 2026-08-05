Андрей Воровский стал мэром Петропавловска-Камчатского

Депутаты думы Петропавловска-Камчатского на сессии избрали на должность главы краевого центра Андрея Воровского. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что за его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

С апреля 2026 года Воровский временно исполнял полномочия главы Петропавловск-Камчатского городского округа. До этого он занимал пост главы Соболевского района Камчатского края.

Конкурентом Воровского при голосовании был один кандидат — первый заместитель городского главы Михаил Передерий.

Бывший глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ушел с этого поста 6 апреля. В июне депутаты парламента Камчатского края утвердили его на должность уполномоченного по правам человека в регионе.

До этого на Камчатке началась продажа конфискованного имущества бывших чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также экс-генерального директора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея.

Ленинский районный суд Владивостока постановил обратить в доход государства 72 объекта недвижимости на территории Камчатского края, 39 хозяйственных обществ и 15 судов.

Известно, что фигуранты через третьих лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал». Это позволяло им приобретать хозяйствующие субъекты на территории региона, за счет которых они получали прибыль, которая уходила обвиняемым и их родственникам.

Ранее прокуратура взыскала с осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского 900 тысяч рублей.