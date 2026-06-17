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Общество

На Камчатке начали продавать арестованное имущество экс-чиновников

ФССП: на Камчатке начали распродавать имущество бывших чиновников
Служба судебных приставов Камчатки и Чукотки/VK

На Камчатке началась продажа конфискованного имущества бывших чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также экс-генерального директора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Камчатское управление Росимущества приступило к реализации первых лотов в рамках исполнения решения суда по делу Иванчея, Балакаева, Зубаря и других фигурантов.

Ленинский районный суд Владивостока постановил обратить в доход государства 72 объекта недвижимости на территории Камчатского края, 39 хозяйственных обществ и 15 судов.

В июне на торги выставили первые активы. В их число вошли пять акционерных обществ, одно общество с ограниченной ответственностью и 14 судов, среди которых девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир.

Как уточнили в ФССП, все суда ранее были арестованы судебными приставами Паланского, Тигильского, Карагинского и Олюторского отделений. Арест был произведен в порт-пункте Паланы, порт-пункте Яры села Тигиль и в селе Манилы.

Известно, что фигуранты через третьих лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал». Это позволяло им приобретать хозяйствующие субъекты на территории региона, за счет которых они получали прибыль, которая уходила обвиняемым и их родственникам.

В декабре 2024 года Генпрокуратура подала в Ленинский суд иск к нескольким юридическим и физическим лицам. Основные ответчиками были бывшие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Позднее список был расширен до 65 ответчиков (46 физлиц и 19 юрлиц). В мае текущего года суд удовлетворил иск ГП.

Ранее в Москве главного финансиста МЧС отправили под домашний арест.

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