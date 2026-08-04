Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россиянка заставила сына обокрасть знакомых в обмен на конфеты

На Ставрополье мать отправила девятилетнего сына на кражу, пообещав сладости
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

На Ставрополье 30-летняя мать заставила сына обворовать своих знакомых, пообещав ему за это сладости. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Инцидент произошел в селе Покровском. Женщина поручила своему сыну зайти в дом к знакомым, найти там деньги и передать их ей. Взамен она пообещала ребенку вкусные угощения. Мальчик выполнил просьбу, проник в чужое жилище, нашел в комнате коробку из-под наушников, в которой хозяева хранили наличные, и отдал добычу матери.

Женщина забрала деньги и потратила их по своему усмотрению. В отношении ставропольчанки было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.

До этого россиянка украла у отца миллион, чтобы заплатить гадалке за приворот. Женщина призналась в содеянном и пообещала вернуть деньги, однако спустя две недели средства так и не поступили, после чего мужчина обратился в полицию.

Ранее хабаровский студент обокрал бабушку, приехавшую к нему в гости.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!