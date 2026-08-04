Россиянка заставила сына обокрасть знакомых в обмен на конфеты

На Ставрополье 30-летняя мать заставила сына обворовать своих знакомых, пообещав ему за это сладости. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Инцидент произошел в селе Покровском. Женщина поручила своему сыну зайти в дом к знакомым, найти там деньги и передать их ей. Взамен она пообещала ребенку вкусные угощения. Мальчик выполнил просьбу, проник в чужое жилище, нашел в комнате коробку из-под наушников, в которой хозяева хранили наличные, и отдал добычу матери.

Женщина забрала деньги и потратила их по своему усмотрению. В отношении ставропольчанки было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.

До этого россиянка украла у отца миллион, чтобы заплатить гадалке за приворот. Женщина призналась в содеянном и пообещала вернуть деньги, однако спустя две недели средства так и не поступили, после чего мужчина обратился в полицию.

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