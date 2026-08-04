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Общество

Семья с шестилетним ребенком заблудилась в лесу в Приморье

В Приморье нашли семью с ребенком, заблудившихся в лесу
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Находке спасатели вывели из леса семью с маленьким ребенком, которая не смогла самостоятельно найти дорогу обратно. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Женщина, ее супруг и шестилетний сын заблудились в районе бухты Спокойная, телефон главы семейства разрядился. Путешественники не смогли самостоятельно найти дорогу домой. На помощь потерявшимся незамедлительно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда.

Спасателям потребовалось полтора часа, чтобы обнаружить всю семью и вывести их из лесного массива. Люди находятся в безопасности, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого в Иркутской области нашли пенсионерку, заблудившуюся при сборе ягод в лесу. 88-летняя жительница деревни Ключи отправилась собирать клубнику, но потеряла ориентиры и заблудилась.

Ранее в Барнауле рыбак нашел пропавшую женщину в кустах на болоте.

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