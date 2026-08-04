Иностранец с психическим расстройством напал на бригаду скорой помощи в Приморье

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на бригаду скорой помощи, на медиков набросился агрессивный родственник пациента. Об этом сообщает полиция Приморского края.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Фадеева, 37-летний мужчина набросился на медиков с кулаками после того, как они отказались госпитализировать его брата, который ранее сам отказался от помощи.

Медикам удалось самостоятельно обезвредить нападавшего и доставить его в краевую психиатрическую больницу. Выяснилось, что нападавший — иностранец, находившийся в России на законных основаниях, он состоит на учете у врача-психиатра. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Орске мужчина получил срок за избиение врачей скорой помощи. Пьяный мужчина находился на территории на территории больницы — он задел зеркало кареты скорой помощи и облил ее водителя спиртным, а затем избил врача. Суд признал обвиняемого виновным в хулиганстве с применением насилия. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима.

Ранее на Урале мать напала на педиатра во время приема.