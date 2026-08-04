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Общество

Россиянина, напавшего с ножом на детсад в Бугуруслане, отправили в психбольницу

В Оренбургской области мужчину, напавшего на детсад, отправили на лечение
Бугурусланский районный суд Оренбургской области

Суд отправил на принудительное лечение жителя Оренбургской области, напавшего на детский сад с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Бугурусланского городского суда.

По данным следствия, в феврале 2026 года обвиняемый по наркотиками пробрался на территорию дошкольного учреждения, а затем в здание детского сада. Злоумышленник попытался напасть с ножом на детей, но воспитатели оказали сопротивление и сообщили о произошедшем в полицию. Пострадала одна из педагогов.

Решением суда нападавший отправлен на принудительное лечение, ранее в его отношении были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении и халатности.

До этого в Подмосковье мужчина в одних трусах пытался ворваться на территорию детского сада. Изначально он стучался в двери, но, когда к нему вышел охранник, попытался попасть в учреждение.

Ранее окровавленный петербуржец в трусах ворвался в администрацию района.

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