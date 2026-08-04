В Новосибирске мужчина совращал детей в соцсетях

В Новосибирске мужчина совращал детей в сети и попал под суд

В Новосибирске 29-летний местный житель предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, злоумышленник совращал девочек в сети. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в течение 2024 и 2025 годов обвиняемый знакомился с несовершеннолетними в сети, представляясь вымышленным именем. Он находил страницы детей и вступал с ними в переписку, в ходе которой склонял их к действиям сексуального характера, а также рассылал фотографии порнографического содержания.

От его действий пострадали четыре девочки, проживающие в Новосибирской области. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину, ему грозит длительный срок заключения.

До этого житель Петербурга заставлял школьниц танцевать для него в обнаженном виде. Мужчина переписывался с детьми и платил им по 500 рублей за интимные видео.

Ранее в Брянской области осудили мужчину, дважды надругавшегося над школьницей в авто.