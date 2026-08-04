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Общество

В Петербурге подростков обстреляли из ракетницы

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ракетницей на подростков
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего юношу, которого подозревают в разбойном нападении на несовершеннолетних на севере города. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным 78.ru, инцидент произошел 2 августа во дворе дома по улице Вавиловых. Группа молодых людей подошла к четырем несовершеннолетним, один из нападавших потребовал личные вещи подростков, однако получил отказ.

После этого злоумышленники дважды выстрелили в сторону потерпевших из ракетницы и распылили в лицо одному из школьников перцовый баллончик. Прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавших и вызвали скорую помощь, одному из подростков потребовалась помощь медиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое, сотрудники полиции задержали одного из участников нападения. Им оказался 16-летний житель Петербурга. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, личности его подельников устанавливаются.

Ранее в Калуге мужчина обстрелял подростков за ночные гонки на питбайках.

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