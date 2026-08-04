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Общество

«Жестокая и калечащая операция»: ветеринар объяснила, почему кошкам нельзя удалять когти

Ветеринар Фроленко: удаление когтей у кошек — это жестокое обращение с животными
Shutterstock/Nailia Schwarz

Удаление когтей, а точнее удаление верхних фаланг – жестокая и калечащая операция. От нее у кошек возникает хроническая боль и нарушения в вестибулярном аппарате, заявила в беседе с «Газетой.Ru» ветврач компании-производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

Она отметила, что это одна из самых спорных процедур в ветеринарии. Во многих странах такая практика запрещена как жестокое обращение с животными.

«Во время онихэктомии удаляется не только коготь, но и концевая фаланга пальца. Это болезненная и травматичная операция», – сказала ветврач.

После этого у кошек развивается хроническая боль, нарушения походки и проблемы с позвоночником. Среди поведенческих проблем – тревожность, агрессия и отказ от лотка. Операция наносит не только физический ущерб, но и психологический. Поскольку когти – важнейший инструмент естественного поведения кошки.

«С помощью когтей кошка защищается, снимает стресс, метит территорию и чувствует опору. После их удаления многие животные становятся более тревожными и неуверенными», – рассказала эксперт.

Если кошка дерет мебель, то разумнее поставить по дому несколько когтеточек и игровой комплекс, чтобы она могла там точить когти и расходовать энергию. В природе кошки не выбирают только одно место для обточки, а используют множество деревьев. Поэтому если в доме только одна небольшая когтеточка, ее может быть недостаточно.

Также важно играть с питомцем как минимум 10-20 минут в день, чтобы у кошки реализовывался охотничий инстинкт.

Ранее ветврач объяснила, почему кошка топчет вас лапами и что это значит.

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