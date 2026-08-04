Россиянам рассказали, как вернуть до 88 тысяч рублей за страхование жизни

Страхование жизни в России остается массовым финансовым продуктом, хотя число новых договоров снижается. В комментарии «Газете.Ru» Екатерина Худова, адвокат, советник ФПА РФ, председатель Союза молодых адвокатов России рассказала, что с 1 сентября 2026 года взносы по договорам добровольного страхования жизни включаются в самостоятельный вычет на долгосрочные сбережения.

Адвокат отмечает, что правила распространяются на договоры, заключенные с 1 января 2025 года.

«Льгота действует, если договор заключен со страховой организацией в свою пользу либо в пользу супруга, родителей, детей и других близких родственников, перечисленных в Семейном кодексе. Общее правило — от даты заключения договора до первой выплаты должно пройти не менее десяти лет», — делится Худова.

Однако, по словам эксперта, для договоров 2025-2026 годов переходный срок составляет пять лет, для договоров 2027 года — шесть лет, затем он ежегодно увеличивается и с 2031 года достигнет десяти лет. Налогоплательщик также не должен одновременно быть выгодоприобретателем более чем по трем таким договорам.

«Вычет предоставляется с фактически уплаченных взносов, но не более 400 тысяч рублей в год. Лимит общий для страхования жизни и других инструментов долгосрочных сбережений. Если взносы уплачиваются в пользу детей, общий лимит при соблюдении условий может быть увеличен до 500 тысяч рублей», — объясняет специалист. Так, при лимите 400 тысяч возврат составит до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%, до 60 тысяч при ставке 15% и до 88 тысяч при ставке 22%. Вернуть больше фактически уплаченного НДФЛ нельзя.

Алгоритм оформления следующий: сначала нужно проверить срок договора, дату первой выплаты и количество действующих полисов. Затем получить у страховщика справку об уплаченных взносах либо согласиться на передачу сведений в ФНС. После окончания года следует проверить личный кабинет налогоплательщика. Если сведения переданы, ФНС сформирует предзаполненное заявление: его необходимо подписать и указать банковский счет. Если заявления нет, подается декларация 3-НДФЛ со справкой страховщика.

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